Per Mattarella «le regole di Dublino sono preistoria»

ha ricordato che erano state scritte'un altro mondo', quando 'non c'era una migrazione di massa' e ora 'sono una cosa fuori dalla realtà'. Secondo il presidente della Repubblica, è ...Sergioracconta delle iniziative visitate a Piazza Armerinaaccogliere i migranti "che sono giunti qui attraverso sofferenze indicibili, ma ancheintegrarli e inserirli in progetti ...

Mattarella e Steinmeier a Siracusa: "Regole bilancio Ue non siano ottuse" Sky Tg24

Mattarella: 'I migranti possono costituire un grande potenziale' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Per gestire il fenomeno migratorio "servono soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali o approssimative. Servono soluzioni europee ..."Voler affrontare il fenomeno migratorio facendo riferimento alle regole di Dublino - ha aggiunto - è come voler mandare una comunicazione all'Europa con le carrozze a cavallo. Era un altro mondo ...