Per la Manovra non c’è un euro Sulle spese militari però non si risparmia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Davanti alle casse statali vuote e al rialzo dei tassi di interesse che costerà all’Italia almeno 13 miliardi di, il governo di Giorgia Meloni farà la spending review su tutto tranne che. Sembra un paradosso eppure è quanto emerge dal question time alla Camera del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ribadito come l’esecutivo intende tenere fede con l’impegno preso con la Nato, malgrado non sia “vincolante e non preveda alcuna sanzione” come da lui stesso spiegato, per poi spiegare che nel “summit di Vilnius” di luglio scorso “è stato introdotto un ulteriore vincolo” in base al quale “il parametro del 2 per cento non sarà considerato come un traguardo, ma come una base di partenza per le rinnovate esigenze dell’Alleanza atlantica”. Il governo guidato da Giorgia Meloni farà la spending ...