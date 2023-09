(Di giovedì 21 settembre 2023) Da ieri, 20 settembre 2023, Citibank N.A. sta inviando le richieste di attestazione dell'inai pensionati residenti in- con esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell'estgià interessati dalla prima fase - da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione diinentro il 19 febbraio 2024, il pagamento dellesarà sospeso L'articolo proviene da Firenze Post.

Nel 2021 sono stati svolti 12.005ispettivi con un valore stabilito in 914.721.090 ... Le, incluse le prestazioni assistenziali, a fine dicembre 2021 sono nella misura di 20,4 ...... nonché dalla commissione che effettua gli, che può essere preposta al riconoscimento ... all'assegno ordinario d'invalidità ed alled'inabilità (non civile). Diabete e invalidità ...

Pensioni: accertamenti su esistenza in vita di chi incassa rate in Europa, Africa, Oceania Firenze Post

Perché l'Inps ha richiesto l'accertamento in vita dei pensionati all'estero Avvenire

Da ieri, 20 settembre 2023, Citibank N.A. sta inviando le richieste di attestazione dell'esistenza in vita ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania - con esclusione dei Paesi scandinavi e d ...L'Inps ha avviato la campagna di accertamento dell'esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024 dei pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania ...