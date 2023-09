(Di giovedì 21 settembre 2023) Quando il tasso dicinese ha iniziato a registrare numeri record, dal 20,4 per cento nel mese di aprile al 21,3 per cento nel mese di giugno,

Un incidente doiplomatico così grave che fece saltare la visita adel Segretario di Stato ... Un iceberg chemolti altri misteri. Come spiega Finucci nel suo libro "Operazione ...L'ex pupillo di Marcelo Rios (i due si sono lasciati piuttosto male) nonle ambizioni da ... Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si gioca il '500' di, primo evento che può ...

Pechino nasconde la disoccupazione giovanile e i giovani cinesi cercano lavoro su Tinder Il Foglio

Perché la Cina nasconde dati sull'economia Start Magazine

La Cina ha smesso di pubblicare dati e percentuali, fingendo di aver risolto il problema. Così molti hanno imparato a usare l'app di dating per trovare occupazione. E per alcuni è meglio di Linkedin ...Frediano Finucci, CapoRedattore del Tg La7, prova a spiegare perché le relazioni degli 007 tra i due paesi sono sempre più tese, partendo dall'ultima inchiesta del New York Times, basata su ...