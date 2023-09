Pd | fumata bianca per la città | De Bernardis e Previtali alla guida della segreteria di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023). Segretario e presidente dell’assemblea cittadina del Pd, arriva la. Le riunioni di partito, tre per la precisione, area Bonaccini, area Schlein e quella di coalizione svoltesi nella serata di martedì 19 settembre, sono servite a consolidare le intenzioni e a definire gli accordi, ultimi, sulle due figure che prenderanno il posto, rispettivamente, di Roberto Mazzetti e Francesca Riccardi. Le candidature per questi due ruoli sono scadute alle 18 di ieri, mercoledì 20 settembre, e le buste sono state aperte a favore di Alessandro dee Marco. Il primo, per la mozione dell’attuale Governatore dell’Emilia Romagna, e il secondo, per la leader Dem, vanno così a completare il cerchio delle caselle da riempire, dopo quella, ormai conclamata, di Gabriele Giudici che ...