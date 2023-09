Pardo | «L’Inter è riuscita a ricostruirsi da una sconfitta | ecco quale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 settembre 2023), secondo Pierluigi, èda unain particolare e l’ha fatto in maniera sorprendente secondo lui. Le sue parole. RICOSTRUZIONE ? Pierluigi, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi: «fa tanti parametri zero e sono scelte di mercato. Non c’è una strada giusta e una sbagliata. Mava dritta per la sua strada. Ed èa costruire e costruirsi dalladi Istanbul arrivata in finale di Champions League. Sorprendentemente». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...