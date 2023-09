Parakarate | gli atleti della Nazionale Fijlkam al Consiglio dei Ministri | Abodi premia gli Azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma – Ieri è stata una giornata di grande importanza per lo sport italiano. Nella mattinata, il Ministro per lo Sport e i Giovani, On. Andrea, ha incontrato la delegazione italiana Fisdir che ha partecipato ai Virtus Global Games 2023 di Vichy e, nel primo pomeriggio, l’AulaCamera ha approvato all’unanimità la proposta di legge che inserisce la tutela dello sport in Costituzione. (leggi qui) L’incontro tra il Ministro e la delegazione FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali) è avvenuta presso la Sala PolifunzionalePresidenza deldei. La delegazione ha ricevuto un diploma ed una Costituzione, in ringraziamento per quanto fatto ai Virtus Global Games di Vichy, andati in scena dal 4 al 10 giugno e dove la ...