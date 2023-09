Palermo | Corini | “Acceleriamo e prendiamoci la vittoria”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il tecnico del, Eugenio, ha parlato alla vigilia del match di venerdì sera contro il Cosenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “In un percorso di crescita in un campionato la partita successiva è la più importante a prescindere da quello che hai fatto nelle partite precedenti. Ora spingiamo forte sull’acceleratore e andiamo a prenderci lache desideriamo tanto. Abbiamo lavorato molto bene in settimana – ha continuato– quando vinci il livello di austoima si alza, ma non dobbiamo dare per scontato che quello che abbiamo fatto la volta precedente si sufficiente per vincere la volta successiva. Dobbiamo creare la mentalità giusta, spingere, forzare sulle cose su cui abbiamo lavorato sia a livello tecnico che mentale. La partita contro il Cosenza sarà molto importante per capire se ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilpunta al 'poker'. L'allenatore rosanero, Eugenio, non nasconde le ambizioni. 'Per me è fondamentale battere il Cosenza, penso che abbiamo le risorse per farlo. Quando vinci poi devi ...Sembra aver innestato la marcia più alta ildi Eugenio, terzo in classifica dietro a Parma e Venezia ma con una gara in meno rispetto ad emiliani e lagunari. I siciliani, dopo il ...

Palermo-Cosenza, Gds: “Niente turnover e due dubbi per Corini. A Venezia…” Mediagol.it

Palermo-Cosenza, Corini: ‘Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore’ Livesicilia.it

3' DI LETTURA PALERMO – La compagine guidata da Eugenio Corini si prepara ad ospitare il Cosenza. I rosanero sono alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo e della quarta vittoria di fila ...Il Palermo è una delle squadre più in forma in Serie B. I rosanero sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima ad Ascoli. Risultati che hanno portato la squadra di Corini al terzo posto in ...