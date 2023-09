Pagelle Genk-Fiorentina 2-2 | prima giornata Conference League 2023 2024

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lee i voti di2-2, match valido per ladel girone di. In Belgio i ragazzi di Vincenzo Italiano vengono raggiunti per ben due volte dai padroni di casa, nonostante la doppietta di uno degli uomini meno attesi: Ranieri, che è anche l’MVP del match. Non parte nel migliore dei modi il cammino europeo dei viola. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH(4-4-2): Vandervoordt 4,5; Munoz 5, Sadick 5.5, McKenzie 6.5, Arteaga 6; El Khannous 6.5 (88? Hrosovsky sv), Galarza 6, Heynen 5.5, Oyen 5 (77? El Hadj 5.5), Zeqiri 7 (72? Arokodare 5), Fadera 5 (46? Bonsu Baah 5). In panchina: van Crombrugge, Chambaere, Ditu, Cuesta, Kongolo, Ouahdi, Mohammed, Sor. Allenatore: ...

