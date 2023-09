Oscar 2024 | è “Io Capitano” di Garrone il candidato italiano per la statuetta dorata

(Di giovedì 21 settembre 2023) Selezionato Iodi Matteocome lungometraggioche concorrerà per miglior film internazionale, alla prossima cerimonia degli. Erano dodici i film a contendersi la presenza aglidel prossimo anno come rappresentante del bel paese e, a spuntarla, è stato Iodi Matteo. Il film che a Venezia ha stregato spettatori e stampa specializzata, è pronto a comparire tra i candidati per miglior film straniero alla prossima cerimonia degli. Iodi Matteo– Notizie.comLa pubblicazione ufficiale delle candidature avverrà il 23 gennaio, mentre la vera e propria serata dell’assegnazione il 10 Marzo. Il doppio premio otteunuto al Festival di ...

E' "Io Capitano" di Matteo Garrone il film che rappresenterà l'Italia ai prossimi Premi, in programma a Los Angeles il 10 marzo. E' quanto ha stabilito l'Anica, che si è riunita oggi per ...Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli, istituito dall'Anica su ...nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 23 gennaio, ...

Oscar 2024, “Io Capitano” di Matteo Garrone scelto per rappresentare l’Italia nella corsa… Il Fatto Quotidiano

Oscar 2024, l'Italia candida «Io Capitano» di Garrone per una statuetta Open

"Io Capitano" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 23 ge ...Il vincitore del Leone d'Argento a Venezia ha battuto altri 11 film. Le nomination saranno rese note il 23 gennaio 2024.