Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 settembre 2023 | Sagittario stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’diFox per oggi,22Ariete Discreta giornata, ancora una volta ci vuole pazienza anche in casa. E’ la tua testa a crearti problemi. Toro Se devi discutere qualcosa con il partner non rimandare nulla a domani. Ci sono novità in merito all’amore. Gemelli Fisicamente stai meglio, giornata da sfruttare anche per i sentimenti. La creatività non manca. Cancro Questa giornata non fa miracoli se tu per primo non riesci a vivere con cautela l’amore. Attenzione con Leone e Ariete. Leone Dovrai accettare volentieri un impegno o un invito. Ci sono delle belle novità per quanto riguarda il tuo cuore. Vergine Attenzione alle spese, un invito potrebbe essere troppo costoso. Se non vuoi passare una serata noiosa scegli bene cosa fare. Bilancia Contrasti ...