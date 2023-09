Organico aggiuntivo ATA | supplenze al 31 dicembre a collaboratori scolastici | assistenti amministrativi e tecnici

"Per svolgere tutte queste attività abbiamo bisogno di più tempo a scuola , abbiamo bisogno di più personale e, certamente, l'è funzionale alla scuola dell'autonomia. Di questo ha ...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un importante monitoraggio, fondamentale per l'istituzione di undel Personale Ata. In particolare si chiede alle singole scuole di indicare le proprie esigenze specifiche. Si tratta di un primo finanziamento di 50 milioni di euro che, ...

Dal 20 al 25 settembre sarà attiva la rilevazione in merito al personale aggiuntivo ATA previsto dal Pnrr ... Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazione -> Rilevazione organico ATA temporaneo ...