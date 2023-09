“Ora ha proprio sbagliato” Barbara D’Urso e Mediaset | nuove polemiche su Pier Silvio Berlusconi

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha lasciato la conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo la decisione presa da. Myrta Merlino ha preso il suo posto, ma i risultati finora non sono affatto soddisfacenti. Ciò che adesso ha scoperto il pubblico ha fatto arrabbiare ancora di più e sui social stanno uscendo fuori numerosi commenti contro i vertici di. Ovviamente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane ne sapremo di più. A proposito della sostituta dipotrebbe optare per un clamoroso cambiamento. Come riportato anche sul sito Dagospia e poi ripreso su Il Foglio: “Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è ...

Ma di cosa parla Nightmares , brano che i fan di entrambi non vedono l'di ascoltare La canzone,... vissuta come se fosse una tempesta e con un epilogo contraddistinto da un vero efinale ...... un Non - Morto che promette di poter oscurare il sole per far emergere un vero eesercito ... Dopo che la seconda stagione ha fatto il suo debutto questa estate,sulla piattaforma streaming ...

Alexa diventa sempre più intelligente e lancia una nuova gamma di ... WIRED Italia

Final Fantasy VII Rebirth, il gioco è in preordine proprio ora su ... Everyeye Videogiochi

"Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, faccia un gesto di dignità e si dimetta. Faremo di tutto per cacciarlo e chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si ...Ho passato due ore incantevoli attraversando le stanze di Palazzo Miccichè dove le undici entità non umane, all’arrivo del pubblico, si attivavano per performare il proprio pezzo disseminati nelle ...