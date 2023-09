Onu | Meloni | ' mossi da identità e ragione | nostri valori difesi oltre inimmaginabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) New York, 21 set. (Adnkronos) - "E' un onore, per me, rappresentare l'Italia di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un onore che, tuttavia, non è leggero come il privilegio, ma pesante come lo è la responsabilità. Perché noi viviamo un'epoca complessa, fatta di emergenze e mutazioni continue, e non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza, dei principi decantati ma non attuati, delle scelte facili in luogo di quelle giuste. Occorre tornare al senso profondo di ciò che ha dato vita a questo luogo, la Comunità delle Nazioni e dei popoli che si riconoscono nella Carta delle Nazioni Unite del 1945, nata per trovare soluzioni condivise che potessero garantire pace e prosperità". Con queste parole, la premier Giorgiainizia il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per la premier "sono in fondo due gli elementi che ...