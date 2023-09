Onimusha | sulle note dei Måneskin il trailer del nuovo anime Netflix

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'è cp-diretto nientemeno che da Takashi Miike e vede protagonista un personaggio con le sembianze del leggendario Toshiro Mifune.ha diffuso in streaming ildi, adattamento in forma didell'omonima serie videoludica di Capcom che debutterà il 2 novembre prossimo sulla piattaforma. Il personaggio protagonista ha le fattezze del leggendario Toshirô Mifune, attore noto per la sua lunga collaborazione con Akira Kurosawa, compreso I sette samurai. Il filmato scorredi The Loneliest, brano dei Maneskin. Ilufficiale mostra Miyamoto Musashi, abile spadaccino giapponese e filosofo a cui viene affidata una missione cruciale che deve essere completata entro una scadenza rigorosa di trentatré giorni. ...