Omicidio in carcere | Gervasio aveva già tentato di uccidere un altro detenuto mentre dormiva

(Di giovedì 21 settembre 2023) Otto colpi di sgabello sulla testa sferrati a distanza di pochi secondi da Luca, clochard di 48 anni, dall’alto verso il basso, come mostra la telecamera che dal corridoio della sesta sezione deldi Marassi ha ripreso in parte la scena. E’ morto così intorno alle 4.25 del 12 settemb

Scrive il giudice che lo psichiatra deldi Marassi il 12 luglio aveva descritto Luca Gervasio , accusato di aver massacrato il compagno di cella Roberto Molinari , "come soggetto con difficoltà a gestire l'impulsività". Si tratta, ......massacrato di botte un giovane di Popoli (Pescara) e per quell'agguato deve scontare insei ...al 2015 quando il 32enne fu indagato e arrestato assieme a un coetaneo per tentatoe porto ...

In carcere in Sardegna da 32 anni per triplice omicidio. “Beniamino è innocente, liberatelo” Tiscali Notizie

Roberto Molinari, il detenuto del carcere di Marassi a Genova che sarebbe stato ucciso nella sua cella dal suo compagno Luca Gervasio, forse è stato colpito "per non fare la spia". (ANSA) ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...