Olio | Sicolo Italia Olivicola | Prezzo di quello italiano sarà 10-11 euro allo scaffale per consumatori | +30%

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Lab) - "Per la prossima campagnacalcoliamo un rincaro deldel 30-40% all'ingrosso, noi produttori venderemo a 9al chilo e sullol'noa 10-11al litro, con un 30% in più per il consumatore finale rispetto alla scorsa annata. Questo perchè i costi di produzione sono lievitati a causa della siccità e in più per la mancanza di prodotto in tutta l'area del Mediterraneo". Così, intervistato da Adnkronos/Lab, Gennaro, presidente di, la più grande organizzazione nazionale di produttori olivicoli che raggruppa 47 cooperative in tutte le provincene. ...