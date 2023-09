NXT 19 09 2023 NbeXT

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, tante cose interessanti in questa puntata con le faide che per quanto riguarda NXT si stanno espandendo anche in altri show grazie lla presenza di due campioni come Dominik Mysterio e Becky Lynch. Ciò non toglie che a beneficiarne è anche lo stesso NXT. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci nello show. PROMO: Fa il suo ingresso la nuova NXT Women’s Champion Becky Lynch che si dice felice di poter rappresentare i fan di NXT in qualità di campionessa e come tale è pronta a combattere contro l’intera divisione e ci sono diversi nomi che vorrebbe affrontare. Ma arriva Tiffany Stratton che chiede a Becky un rematch per NO Mercy, The Man non si tira certo indietro e accetta. Poco dopo viene attaccata anche da Kiana James ma nonostante la situazione di svantaggio numerico Becky mette in fuga le due armata di ...