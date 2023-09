Arrivanoda non restituire per le imprese che fanno investimenti in beni strumentali, macchinari, terreni e fabbricati. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023 il decreto ...... acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e. In Abruzzo Coca - Cola si conferma ... garantirà oltre 50posti di lavoro (escluso l'indotto) e contribuirà, sempre in un'ottica di ...

Nuovi contributi economici per le imprese che fanno investimenti Money.it

21/09/2023 - Pubblicati i nuovi criteri 2023-2025 per i contributi ad ... Segretari Comunali Vighenzi

Nei primi sei mesi del 2023 la spesa delle famiglie per i servizi di assistenza forniti dai collaboratori domestici è cresciuta del 7,8% per effetto dell’inflazione ...Nuove possibilità per le imprese che vogliono fare investimenti, arriva il credito di imposta per la zona Zes. Contributi da non restituire per lo sviluppo del Sud.