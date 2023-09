(Di giovedì 21 settembre 2023) ... con un importo dovuto pari a 10 centesimo per litro e secondo i parametri specifici fissati dal decreto attuativo del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2020. Queste le regole ...

La partita per l'individuazione delle risorse necessarie per la Legge di Bilancio 2024 passa anche dall'introduzione di. Nuovi balzelli per le imprese sono già messi neri su bianco : salvo ulteriori rinvii, dal 1° gennaio del prossimo anno entreranno in vigore la sugar e la plastic tax , la cui data di ...Gli economisti si sono fatti trovare impreparati a questesfide perch appare del tutto ...situazione potrebbe comportare un aumento del rapporto debito/Pil e richiedere il rialzo delleper ...

Nuove tasse dal 2024: già in calendario l'avvio di sugar e plastic tax Informazione Fiscale

Mancano i soldi per la manovra, cosa può fare il governo Meloni tra ... Fanpage.it

Un forte taglio fiscale sull'energia elettrica, portando l'aliquota al minimo consentito dalla legislazione europea, dagli attuali 20,5 euro per MWh a 0,5 euro/MWh. Potrebbe essere questa la ...Nuove tasse dal 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale saranno operative la sugar e la plastic tax, prorogate ad ultimo dalla scorsa Manovra. Torna in campo anche l'ipotesi di una tassa verde sul ...