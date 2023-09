(Di giovedì 21 settembre 2023) Diversesono state uditequesta mattina a, ha confermato il sindaco della capitaleucraina Vitalij Klitschko. "in città. Le difese aereesono attive", ha scritto sul suo ...

Diversesono state uditequesta mattina a Kiev, ha confermato il sindaco della capitaleucraina Vitalij Klitschko. "in città. Le difese aereesono attive", ha scritto sul suo account Telegram. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie. Il primo cittadinmo di Kiev ha precisato che c'è ...Nella nottesi sono verificate a Kiev ed a Karkhiv, sette feriti nella capitale. Il presidente Zelensky ha chiesto che venga tolto il diritto di veto alla Russia in sede di consiglio di ...

Numerose esplosioni a Kiev, pompieri al lavoro tra le macerie - Il ... Il Sole 24 ORE

Ucraina-Russia, lo scontro anche all'Onu. Numerose esplosioni a ... Noi Notizie

sono attive", ha scritto sul suo account Telegram. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie.Terremoto a L' Aquila. Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata questa notte, intorno all'una, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L' epicentro è stato localizzato a pochi ...