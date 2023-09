Nucleare | realismo sul come e trasparenza contro i no La ricetta del prof Zollino

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un altro piccolo, cruciale passo verso il ritorno delin Italia. Mercoledì mattina Gilberto Pichetto Fratin ha riunito al suo ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica gli stakeholders di tutti i settori che interessano l’energia atomica nella prima riunione della nuova Piattaforma nazionale per ilsostenibile. Guidata dal Mase con Enea e Rse, il tavolo di lavoro promette di arrivare a una roadmap nel giro di sette mesi e a delle linee guida in nove mesi. Queste fungeranno poi da base per arrivare a una strategia definitiva per definire tempi e modi della “possibile ripresa” dell’utilizzo dell’energianel Belpaese. Nella nota uscita dopo la riunione il titolare del Mase ha messo le mani avanti: non si tratterà di “proporre il ricorso alle centrali nucleari di grande taglia della terza generazione, ...

Con l’avvio della Piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile, governo e stakeholder della filiera dell’atomo hanno iniziato a lavorare sul piano per il rinascimento nucleare. In questa intervis ...Oggi la prima riunione della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile. Pichetto: “Valutare nuove tecnologie sicure come Smr e quarta generazione” ...