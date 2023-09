Non solo Caivano | Viminale tolleranza zero | il blitz a Tor Bella Monaca

(Di giovedì 21 settembre 2023)interforze nel quartiere romano di Tor, così come deciso in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura e volto al ripristino della legalità nella zona. Impiegati circa 300 uomini tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza. Perquisizioni e ispezioni all'interno del complesso denominato 'Ferro di Cavallo' in via dell'Archeologia e nelle zone limitrofe, note per lo spaccio di droga. Sequestrate armi e dosi di stupefacenti. Durante l'operazione sono stati anche sgomberati quattro alloggi Ater.

è un caso che il quattro volte campione del mondo sarà nel paddock questo fine settimana, ... Ormai è un segreto di pulcinella il rinnovo di Charles Leclerc e Carlos Sainz: èquestione di tempo.Eredità Del Vecchio, scontro tra i figli e Milleri: in ballo c'è la governance di Delfin Per Delfinc'èla difficile partita per la composizione del nuovo cda di Mediobanca , Milleri infatti è anche impegnato in un duro e complicato contenzioso con gli eredi di Del Vecchio , in particolare ...

Crepet: “Non solo la scuola è fallita, pure la famiglia è morta. Un 4 a scuola è un momento formativo. Così come quando ti lascia la fidanzata” Orizzonte Scuola

Juve, c'è Spalletti: non solo Chiesa e Locatelli, ecco chi spera nella Nazionale Calciomercato.com

In occasione di Pordenonelegge, Libri d'Oggi incontra Annalena Benini autrice, per Einaudi, di Annalena e direttrice del Salone internazionale del Libro di Torino ...a noi ha spiegato come è possibile rende il linguaggio e la comunicazione chiara e accessibile a tutti e dove la semplificazione non solo è possibile ma auspicabile. Viviamo in una società complessa ...