New Balance 2002R “Protection Pack” | la sneaker che non può mancare nella tua collezione autunnale

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'autunno non poteva essere meglio accompagnato dall'uscita di una versione speciale della New", questa volta firmata dalla boutique Concepts e destinata a rappresentare senza dubbio un vero tesoro per chi ama e colleziona. Non si tratta di una semplice collaborazione o di un'edizione unica che sarà venduta solo in alcuni negozi. Questa nuovavanta una nobile ispirazione e si rifà a un edificio molto speciale, il Boston Athenaeum, un museo e una biblioteca privata dedicati alla conservazione e alla protezione di «arte, letteratura e altri archivi dal XIX secolo ai giorni nostri». Ecco perché ammiriamola scelta di tonalità classiche, per lo più sobrie e che trasudano storia, come il bianco ...