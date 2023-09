Nazionale spagnola femminile | la ct Tomé | “Brutto momento | non posso controllare…”

Continua a leggere su Tg. La7.it - A due settimane dalla fine del mondiale di calcio femminile , cade un'altra testa per il clamoroso ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - A due settimane dalla fine del mondiale di calcio femminile , cade un'altra testa per il clamoroso ...

Anche senza Rubiales e con una nuova allenatrice non risponderanno alle convocazioni finché non sarà avviata una riforma federale

La maggior parte delle giocatrici della Nazionale di calcio della Spagna, in sciopero dopo il caso Rubiales , hanno accettato di rientrare nella ...

Ora non c'è quasi più differenza con quello di produzione, le quotazioni si aggirano ... La campagna2022 - 2023 è stata da dimenticare a causa dell'andamento climatico anomalo, ma i ...Le fiction spaziano dalla commediaLa Amiga de mi amiga di Zaida Carmona (venerdì 22 h. 21)... della giovane Fernanda alla ricerca delle sue origini, in programma in anteprima...

Le rivendicazioni delle calciatrici della Nazionale spagnola non sono finite Il Post

Spagna, c'è l'accordo: la maggioranza delle giocatrici rientra in Nazionale - Sportmediaset Sport Mediaset

Inizia il nuovo corso della Nazionale femminile di calcio: a San Gallo in Svizzera le azzurre, guidate dal neo ct Andrea Soncin scenderanno in campo (ore 19.30) contro la nazionale elvetica per la Nat ...Lo scandalo dei baci attorno al presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales, che nel frattempo si è dimesso, getta un’ombra sulla prima partita della nazionale spagnola di calcio dopo la ...