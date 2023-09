Nautica | si alza sipario del 63° salone di Genova

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Si apre oggi la 63° edizione delNautico Internazionale dipresso la Terrazza del Padiglione Blu del Waterfront di Levante. Le note dell'inno nazionale, con la solenne cerimonia dell'bandiera, per l'evento organizzato da Confindustria, prima fiera del settore del Mediterraneo e terza al mondo, simbolo del Made in Italy, della imprenditoria nazionale, del Paese che innova, investe e guarda al futuro. A commentare i numeri e le prospettive di un settore che fa dell'Italia il primo esportatore mondiale sarà un parterre istituzionale d'eccezione e senza precedenti composto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ...