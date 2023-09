Natan felice per l’esordio | bellissimo messaggio social Da applausi il gesto di Meret

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 settembre 2023)esordisce in Champions con il Napoli e su Instagram scrive: “Realizzo i sogni dell’infanzia”. Poi l’abbraccio fraterno di. CALCIO NAPOLI. Il difensore brasilianoha finalmente fatto il suo esordio con la maglia del Napoli, giocando gli ultimi minuti di Braga-Napoli, di Champions League. Dopo la partita, il calciatore ha scritto un emozionantesu Instagram: “Realizzare i miei sogni d’infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me. Esordio in Champions League e con vittoria. Siamo pronti per di più!“. Parole piene di entusiasmo da parte del giovane difensore, arrivato quest’anno dal Bragantino.è subentrato nei minuti finali al posto di Juan Jesus, mettendo piede in campo in un match delicato come quello ...