Nasce Cosmetica e Benessere | il nuovo format tv dell' agenzia Italpress

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) ROMA - Belli fuori, belli dentro: un equilibrio non sempre facile da raggiungere, eppure sempre più ricercato da uomini e donne. Per orientarsi in un mondo che sta conquistando un pubblico vastissimo è nato unvideo magazine: "" Cosmetico è tutto ciò che può