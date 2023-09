Napoli | violenta figlia disabile della compagna | 26enne ai domiciliari

commenta Un uomo di 26 anni di San Gennaro Vesuviano () è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato per diversi mesi della figlia 17enne, disabile, della compagna. Anche la donna, una 40enne, è finita in manette per maltrattamenti: ...SAN GENNARO VESUVIANO: 26enneper mesi la figlia disabile della compagna. Anche la donna indagata per vessazioni sulla minore. Carabinieri eseguono misura cautelare. I Carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano ...

