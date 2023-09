Napoli-Sassuolo | revocata la multa al club partenopeo |  il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 settembre 2023) Arrivano buone notizie per ildalla Corte d’Appello. La novità per i fatti risalenti a. In un avvio di stagione complicato, per ilarrivano comunque buone notizie. A parlare, questa volta, non è il campo, bensì la Corte d’Appello. I fatti risalgono alla seconda giornata di Serie A, quando ilha battuto 2-0 ilallo Stadio Maradona. Dopo quella partita, il Giudice Sportivo aveva condannato gli azzurri ha pagare un’ammenda da diecimila euro per l’utilizzo improprio dei laser nei confronti dei giocatori neroverdi. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, c’è una novità per il. La Corte d’Appello sorride al: il motivo Stando a quanto si apprende tra le pagine del ...