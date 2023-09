Napoli | lite a scuola | 15enne accoltellato da un compagno

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Aun ragazzino di 15 anni è stato, nell’istituto scolastico Marie Curie. Il protagonista dell’aggressione, undi classe, è stato denunciato per lesioni e ha ammesso le sue responsabilità. Ha raccontato alla polizia e alla dirigente scolastica di aver colpito alla gamba destra il ragazzino con un ferro che ancora non è stato rinvenuto. I fatti sono accaduti nella palestra delladel quartiere Ponticelli, nell’area est della città. Ancora ignoti i motivi alla base del gesto. Ilferito è stato accompagnato presso l’ospedale del Mare dove gli sono stati messi dei punti di sutura. Le sue condizioni di salute non sono mai apparse gravi. Il ragazzino ferito in un primo momento ha attribuito la causa del suo dolore a una caduta accidentale, ma ...