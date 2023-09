Napoli | Garcia | ' C' è una cosa su cui dobbiamo lavorare ADL? Non l' ho sentito'

(Di giovedì 21 settembre 2023) Le parole del tecnico del, Rudi, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Braga in Champions ...

Le parole del tecnico del, Rudi, dopo la vittoria per 2 - 1 sul Braga in Champions ...Pali, traverse, miracoli del portiere: è successo di tutto in Portogallo per la prima europea sulla panchina deldi Rudi. Gli azzurri rispondono al Real Madrid che nel pomeriggio aveva battuto l'Union e col brivido conquistano i primi tre punti europei superando lo Sporting Braga all'esordio ...

Garcia e la frase su Kvaratskhelia: "Per tornare al top deve fare solo una cosa" Corriere dello Sport

L'immagine impietosa del Napoli di Garcia schierato con la difesa a 6: nasconde il vero problema Sport Fanpage

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Unica italiana ad aver vinto E’ sempre difficile vincere ...Il Napoli vince all'esordio in Champions League: sfortunato Osimhen, segna ancora Di Lorenzo. Kvaratskhelia ancora sostituito da Garcia ...