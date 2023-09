Napoli | Garcia allenatore almeno fino a giugno 2024 | poi una ‘scommessa’ per la panchina?

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) In casatiene banco la questione Rudi. Il mister azzurro, nonostante la vittoria in Champions League, non è ancora tranquillo e il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe più così ottimale come qualche settimana fa come testimoniato dallo stesso Peppe Iannicelli: “Secondo me, questo sta a significare che il fuoco L'articolo