Napoli | 26enne violenta figlia disabile della compagna | ai domiciliari

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un uomo di 26 anni di San Gennaro Vesuviano () è agli arresticon l’accusa di aver abusato per diversi mesi17enne,. Anche la donna, una 40enne, è finita in manette per maltrattamenti: sarebbe stata responsabile di reiterate violenze e condotte vessatorie sulla giovane. Per entrambi è scattato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

