Nagorno | Armenia | ' spari da soldati azeri contro nostro esercito'

Migliaia di manifestanti hanno accusato il governo armeno di non fare abbastanza per il territorio separatista, attaccato ...Cessate il fuoco in- Karabakh, l'non ha partecipato alla stesura dell'accordo- Karabakh, e adesso L'intervista a due diplomatici che ci spiegano cosa può accadere Il capo ...

Spunta la tregua nel Nagorno-Karabakh. L'Armenia pronta a esplodere Avvenire

Nagorno-Karabakh, cos'è e perché è riesplosa la guerra WIRED Italia

La sparatoria è avvenuta poche ore dopo che l’Azerbaigian e l’autoproclamata repubblica del Nagorno Karabakh hanno concordato una tregua dopo l’offensiva militare lanciata martedì da Baku e nonostante ...Mercoledì sera a Yerevan, capitale dell’Armenia, ci sono state proteste molto partecipate contro il governo armeno, accusato da migliaia di manifestanti di non stare facendo nulla per impedire ...