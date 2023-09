Myrta Merlino pronta a fare i bagagli | fuori da Pomeriggio 5 | al suo posto arriva l’amatissima collega?

(Di giovedì 21 settembre 2023) In questi ultimi giorni si è parlato molto degli ascolti deludenti di5. Nonostantesia partita con la prima puntata con il botto man mano lo share è diminuito portando la rete a prendere una decisione. Inoltre, a lanciare l’allarme Dagospia, spoilerando alta tensione nei viali della rete del Biscione. Ma come L'articolo proviene da KontroKultura.

Anchesu Gina Lollobrigida e la sua eredità. La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha, infatti, dedicato buona parte dell'ultima puntata allo spinoso caso della diva, scomparsa lo scorso ...Idem per Pomeriggio 5 diche ha sostituito non una conduttrice ma addirittura un "format" e che ha bisogno del necessario assestamento concesso a tutti i programmi di lunga durata. ...

Chi è Simona Branchetti sostituta a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino: carriera, vita privata, marito, figli L'Argomento Quotidiano

Myrta Merlino, malumori in casa Mediaset. "Passaggio di testimone": c'è il nome Il Tempo

Tempi duri per Myrta Merlino. Il passaggio da La7, dove conduceva L’Aria che Tira, a Mediaset, con la presa del timone di Pomeriggio 5, non ...Secondo i rumor in circolazione Mediaset starebbe pensando di sostituire Myrta Merlino per via dei bassi ascolti di Pomeriggio 5.