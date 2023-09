Mussa | «Scudetto? Più Inter che Juventus! Inciderà un fattore»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 settembre 2023), allenatore della Pergolettese, ha parlato della lottae del confronto trae Juventus, ad oggi rispettivamente prima e seconda CORSA? Giovanni, a Sportitalia, ha detto la sua sul confronto trae Juventus: «Vedo favorita l’perché in una stagione lunga la profondità di rosatantissimo. Poi ha l’obiettivo dichiarato di vincere lo. La Juventus ha una rosa forte per puntare allosoprattutto nell’undici, ma da capire cosa riuscirà fare quando qualcuno di questi non ci sarà».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...