Museo Egizio di Torino | assalto al direttore Greco | Fdi e Lega vogliono cacciarlo Il vice di Salvini | “Ideologico | razzista verso gli italiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) La destra dà l’aldie ci pensa laa trascinare landa fuori dai confini piemontesi, chiedendo l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’obiettivo di Fratelli d’Italia e del Carroccio è ilChristian, che secondo il partito guidato da Matteoha gestito il“in modo” nei confronti deglie dei cristiani. Più che una critica nel merito, quella dellasembra una rappresaglia nei confronti del manager per un’iniziativa di qualche anno fa che prevedeva una scontistica per le coppie arabe che finì per coinvolgere direttamente Giorgia ...