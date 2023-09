Murdoch si dimette | a chi passa la guida di Fox News | La battaglia continua

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Cambio al vertice: Rupertsirà dalla Fox andCorp e il figlio Lachlan assumerà la presidenza della società. Lachlan sarà a capo dell'impero mediatico globale che il padre, 92 anni, ha costruito da un piccolo giornale locale in Australia 70 anni fa. Fox ha dichiarato giovedì in una nota chediventerà presidente emerito di entrambe le società. Suo figlio, Lachlan, diventerà presidente diCorp e continuerà a ricoprire la carica di amministratore delegato di Fox. "Le nostre aziende godono di buona salute, e anche io. Per noi le opportunità superano di molto le sfide economiche. Abbiamo tutte le ragioni di essere ottimisti per i prossimi anni. Io di certo lo sono, e ho intenzione di partecipare attivamente. Ma laper la libertà di espressione e, ...