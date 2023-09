Multiutility e rifiuti |  cova la rivolta nel Pd Lettera di 18 sindaci Piano Monni | no intesa

(Di giovedì 21 settembre 2023) Cgil: bene lo stop ai privati nella holding e sì a nuove forme per investire. Cresce la protesta nel partito per la mancata discussione sugli impianti Fossi non molla, pronta la raccolta di firme. E ...

Cgil: bene lo stop ai privati nella holding e sì a nuove forme per investire. Cresce la protesta nel partito per la mancata discussione sugli impianti Fossi non molla, pronta la raccolta di firme. E ..., scontro totale nel Pd. Con strascichi di caos anche sulla quotazione in Borsa della. E una tempesta che potrebbe ora abbattersi sulla maggioranza in Consiglio regionale, secondo ...

Firenze, 21 settembre 2023 – Si intrecciano a doppio filo le due questioni che tengono col fiato sospeso il vertice dem toscano: multiutility e piano rifiuti, piano rifiuti e multiutility. Con un ...