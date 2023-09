MotoGP su TV8 | GP India 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lasta per cominciare la fase più intensa della sua stagione. Ben 8 dei prossimi 10 weekend sono infatti occupati da un Gran Premio! Questo significa che qualsiasi infortunio rischia di avere un peso specifico decisamente superiore rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse stato patito in primavera. Il tour de force comincia da un contesto inedito, ovvero l’. Il Paese asiatico farà il suo esordio iridato, diventando la 32ma nazione a ospitare un GP valido per il Motomondiale. L’ultima new entry era stata la Thailandia, nel 2018. In precedenza, le altre “prime volte” del XXI secolo avevano riguardato Cina, Turchia (entrambe nel 2005) e Qatar (2004). Insomma, hanno tutte coinvolgono l’Oriente. Sia esso vicino, medio o estremo. Il contesto sarà il Buddh International Circuit, utilizzato dalla Formula Uno fra il 2011 e il 2013. L’impianto ...