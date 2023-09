MotoGP in tv | GP India 2023 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Torna in scena il Motomondiale. Dopo una settimana di pausa, si torna a fare sul serio e si apre la fase più calda della stagione. Ci attende un vero e proprio tour-de-force extra-europeo con sette gare in due mesi che precederanno il gran finale di Valencia. I titoli sono in bilico e ora si andrà davvero a capire chi potrà festeggiare. Nel weekend in arrivo ci prepariamo un vero e proprio “unicum”, ovvero il Gran Premio d’, all’esordio ufficiale per il mondo delle due ruote. Il tredicesimo appuntamento della stagionesi disputerà sul Buddh International Circuit, situato a Greater Noida, nella regione Uttar Pradesh, che torna protagonista dopo una breve apparizione nel mondo della Formula Uno. Il circuito, concepito da Hermann Tilke è lungo 5.1 chilometri e si divide sostanzialmente in due parti. La prima, vede un ...