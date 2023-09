(Di giovedì 21 settembre 2023) Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2023. La corsa, al proprio esordio nella storia delle due ruote, si disputerà sul Buddh International Circuit e ci regalerà una gara di estrema importanza per il finale die per la corsa verso il. Dopo quanto avvenuto nelle ultime uscite, la classe più leggera è ufficialmente senza un padrone vero e proprio. Se torniamo con la memoria alla partenzagara di Assen primavacanze estive, Daniel Holgado appariva pronto a dominare la scena dall’alto di un vantaggio in classifica ampio e rassicurante. Nel breve volgere di cinque gare tutto è cambiato. Lo spagnolo del team Red Bull ...

La gara della top class è in diretta domenica alle 12, preceduta da(alle 9) e Moto2 (alle 10. Il circuito è stato inaugurato nel 2011 con ilPremio di F1 , ospitando il 'Circus' per tre ...La gara della top class è in diretta domenica alle 12, preceduta da(alle 9) e Moto2 (alle 10. Il circuito è stato inaugurato nel 2011 con ilPremio di F1 , ospitando il 'Circus' per tre ...

Moto3, il Gran Premio d'India come spartiacque della stagione: 6 piloti in piena bagarre per il titolo OA Sport

MotoGP, orari e dove vedere il GP India Sky Sport

Il Gran Premio dell'India inaugura il lunghissimo tour asiatico che attende la MotoGP in questo finale di stagione. Come sempre, Sky Sport MotoGP e l'app Now offriranno la diretta integrale di tutte l ...La MotoGP si affaccia per la prima volta in India e bisogna dire che la giornata di giovedì ha calmato le tensioni intorno al Buddh International Circuit che si erano accumulate nelle ultime settimane ...