Mostra regionale della Mela a Pantianicco da venerdì 22 a domenica 24 settembre

(Di giovedì 21 settembre 2023) Al via da22 a24il primo weekend della manifestazione più grande dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia: l’annuale festa “”, giunta alla sua 52.esima edizione grazie alla Pro lococon il sostegno della Regione A. FVG – Promoturismo, UNPLI, in collaborazione con Ersa, Arpa FVG, Università degli Studi di Udine, Confagricoltura, Frutta Friuli, Circolo Agrario Friulano, Consorzio apicoltori, Associazione regionale produttori apistici, Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento” e con il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba. Si parte, alle 18.30, con il primo appuntamento: la classifica delle cassette di mele in concorso mentre alle 19 apriranno i chioschi ricchi di gustose prelibatezze per il ...