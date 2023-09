Morto investito da un’auto lo scultore azzanese Marino Ghinatti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Azzano San Paolo. A ormai due settimane dal tragico fatto i familiari distanno ancora attenendo delle risposte sul terribile incidente costato la vita al noto e compiantodi Azzano San Paolo, nel Bergamasco. La scomparsa, a 87 anni, dell’artista, originario di Lendinara, in provincia di Rovigo, a cui aveva anche recentemente donato una sua opera, ma “trapiantato” da una vita in Lombardia, ha destato vasta eco nel mondo culturale e non solo in ambito locale, anche in ragione degli innumerevoli interessi e campi nei qualisi era cimentato con successo: oltre alla scultura (una delle sue ultime opere, dedicata ai morti di Covid, si trova nel Parco Alpini del suo paese), coltivava la grande passione per l’archeologia, per l’arte ceramica e per il tessile, ha firmato progetti ...