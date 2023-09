Morto 47enne | tutta colpa di…Google | famiglia pronta a causa

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un uomo di 47 anni è deceduto un anno fa, laha dato laa Google: ed èa farecontro la nota e grande azienda Una vicenda che non è passata di certo inosservata negli Stati Uniti D’America. Unadel Carolina del Nord ha puntato il dito contro l’azienda Google. Un loro parente, un uomo di 47 anni, èannegato. Motivo? A quanto pare stava seguendo le indicazioni su Google Maps che erano decisamente sbagliate. Ed è per questo motivo che hanno deciso di intentare unacontro il Colosso di Cupertino. Il tutto avvenne nel 2022 quanto Philip Paxton stava seguendo il navigatore sul cellulare. Logo Google (Ansa Foto) Notizie.comSolamente che, non accorgendosi di quello che stava facendo, il suo furgone è terminato in un fiume dopo ...