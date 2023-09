Monza | non gli fa accarezzare il cane | 20enne gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non voleva che accarezzassero il suoe per questo, un cittadino inglese, di origine russa, residente a, è stato aggredito in pieno centro cittadino, da due ragazzi, a pugni e, perdendo parte di un. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 18 settembre, a, quando un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volanti, viene inviato...