Montella nuovo ct della Turchia | contratto triennale

(Di giovedì 21 settembre 2023) ISTANBUL () (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Vincenzoè ilcommissario tecnico. L'allenatore italiano, classe 1974, ha firmato uncon la Federazione turca che lo ha scelto per sostituire il tedesco Stefan Kuntz. L'ex attaccante di Sampdoria e Roma avrà il compito di guidare Calhanoglu e compagni nelle qualificazioni agli Europei del 2024 e poi ai Mondiali del 2026.è stato scelto in seguito al divorzio con Kuntz, licenziato dopo il pari contro l'Armenia nelle qualificazioni a Euro2024 e la sconfitta per 4-2 contro il Giappone in amichevole. Laè comunque in testa al girone D assieme alla Croazia (che però ha una gara in meno) con 10 punti, ma Armenia e Galles sono ...