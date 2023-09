Monaco vs Nizza – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023)metteranno in gioco i loro rispettivi record di imbattibilità quando si affronteranno allo Stade Louis II venerdì 22 settembre sera. I padroni di casa sono in testa alla classifica della Ligue 1 dopo cinque partite, mentre gli ospiti si trovano al quarto posto, a due punti dai monegaschi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 22 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante i 20 tiri effettuati e il possesso palla allo Stade du Moustoir, ilè stato costretto a un pareggio per 2-2 dal Lorient lo scorso fine settimana, con Romain Faivre che ha segnato il pari al 98° minuto per strappare un punto ai padroni di casa. La squadra di Adi Hutter rimane comunque ...