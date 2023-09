Molti italiani ancora ignari sulla corretta idratazione – l' esperto risponde alle domande del web

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Pisa, 21 Settembre 2023) - ? 18 mila le ricerche mensili Google in Italia su “quanta acqua bere al giorno” ? Il Dott. Tacconi di Gensan: “Monitorare l'acqua assorbita, mangiare frutta di stagione e ridurre gli alcolici” Pisa, 21 Settembre 2023 - Un settembre estivo con temperature sopra la media, non solo in Italia ma anche in Nord Europa. Insieme al caldo anche la mancanza di conoscenza diche, nonostante l'impegno dinutrizionisti, divulgatori scientifici e organi governativi di fare chiarezza sul fabbisogno giornaliero di acqua, si trovano a chiedere consigli a Google. Sono quasi 18 mila, infatti, le ricerche complessive mensili in Italia su Google legate a quanta acqua bere al giorno. Fra le più comuni troviamo “come bere più acqua” (590), “quando bere acqua” (260), “come idratarsi senza bere” (210) e “cosa ...